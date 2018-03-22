أوراق مسربة من مكتب ترمب: لا تهنئ بوتين

يسعى البيت الأبيض إلى معرفة من قام بتسريب أوراق إيجاز للرئيس #دونالد_ترمب إلى الصحافة، ما أتاح للجمهور معرفة أن مستشاري الرئيس أوصوا بعدم تقديم التهنئة للرئيس الروسي، #فلاديمير_بوتين، بمناسبة إعادة انتخابه.

وانتقد الجمهوريون وآخرون ترمب بعد أن وجه تهنئة إلى بوتين على إعادة انتخابه، والتي رفضها البعض كونها انتخابات مزورة.

وحذر بيان صدر عن #البيت_الأبيض، الأربعاء، من جريمة تسريب أوراق الإيجاز المقدمة للرئيس، وأجرى تحقيقاً داخلياً في الأمر.

وعندما قرر ترمب الاتصال بالرئيس الروسي، كُتب على أوراق الإيجاز الخاصة بالرئيس توجيهاً بأحرف كبيرة "لا تهنئه"، وفقاً لما قاله مسؤول كبير في الإدارة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، كونه غير مخول بحث الأمور الداخلية.