بايدن: أتمنى لو أوسعته ضربا.. ترمب: إنه مجنون وضعيف

نشب تلاسن غير مباشر بين الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، ونائب الرئيس الأميركي السابق، #جو_بادين، بعد أن قال الأخير أثناء تجمع انتخابي إنه كان ليوسع ترمب ضرباً لو كانا معاً في مدرسة ثانوية، ورد ترمب في تغريدة متوعداً بايدن بأن يسقط باكيا.

وغرد ترمب الخميس قائلا: "المجنون جو بايدن يحاول أن يبدو مثل رجل قوي. ولكنه في الحقيقة، ضعيف عقلياً وجسدياً. هو يهددني للمرة الثانية باعتداء جسدي. إنه لا يعرفني، سيسقط بسرعة وقوة، باكيا على الدوام، لا تهدد الآخرين يا جو".

والثلاثاء، أعلن بادين أنه كان يمكن أن يضرب ترمب إذا ما كانا معاً خلال المدرسة الثانوية، عقاباً على تعليقاته الخليعة ضد النساء.

Crazy Joe Biden is trying to act like a tough guy. Actually, he is weak, both mentally and physically, and yet he threatens me, for the second time, with physical assault. He doesn’t know me, but he would go down fast and hard, crying all the way. Don’t threaten people Joe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2018

وأشار نائب الرئيس الأميركي الأسبق، في تجمع انتخابي للديمقراطيين في جامعة ميامي، الثلاثاء، إلى "شخص يصبح رئيس البلاد، وهو يؤكد أنه يستطيع ملامسة النساء في أي مكان، وسيرحبن بذلك، ويعود ليعتذر".

وكان بادين يلمح إلى مقطع صوتي منسوب إلى ترمب أثناء مشاركته في برنامج "أكسيس هوليوود" ظهر عام 2016. وسُمع ترمب في تعليقات وصفت بالخليعة، وهو يتحدث إلى مذيع البرنامج أثناء نزولهما من حافلة، مؤكداً أنه يستطيع ملامسة النساء متى شاء.

وتابع بايدن أثناء التجمع الانتخابي: "سألوني عما إذا كان راغباً في مناظرة ذلك الرجل، ورفضت، إذا كنا معاً في مدرسة ثانوية، سأستدرجه إلى وراء الصالة الرياضية وأوسعه ضربا".

وعلى الفور تعالى التصفيق والضحك في صفوف التجمع الانتخابي بجامعة ميامي.