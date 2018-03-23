مستشار ترمب للأمن القومي.. صقر ومعارض شرس لنووي إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليل الخميس استبدال مستشاره للأمن القومي اتش ار #ماكماستر بالسفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة #جون_بولتون .

وأوضح عبر تغريدة على حسابه على تويتر أن بولتون سيتسلم مهامه في التاسع من إبريل.

فمن هو مستشار ترمب الجديد للأمن القومي؟

عمل بولتون (المولود في 20 نوفمبر 1948) سفيرا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في الفترة المتدة بين أغسطس 2005 وديسمبر 2006 ، كعضو معين من قبل الرئيس جورج دبليو بوش، إلا أنه استقال بعد أن انتهت فترة تعيينه، لأنه لم يكن مرجحا أن يحظى بتأييد مجلس الشيوخ الذي سيتولى أغلبيته الحزب الديمقراطي المنتخب حديثا في يناير .2007

شغل هذا المحامي والدبلوماسي الأميركي عدة مراكز في الإدارات الأميركية، في عهد الجمهوريين.

كما عمل في معهد المشاريع الأميركية (AEI)، وهو مستشار لمؤسسة فريدوم كابيتال لإدارة الاستثمارات.

إلى ذلك، عمل معلقاً في قناة فوكس نيوز، وكان "معروفا بشكل خاص بأسلوبه العدواني".

كما كان محامي مكتب دي سي كيركلاند وإليس للمحاماة في واشنطن العاصمة.

عام 2012 كان مستشار السياسة الخارجية للمرشح الرئاسي ميت رومني.

بالإضافة إلى ذلك، يشارك بولتون في عدد من المراكز الفكرية ومعاهد السياسة المحافظة سياسياً، بما في ذلك معهد إيست ويست ديناميكس، والاتحاد القومي للأسلحة، واللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية، ومجلس السياسة الوطنية (CNP)، ومعهد غيتستون، حيث يعمل رئيسا للمنظمة.

صقر محافظ ومن أشد المعارضين لنووي إيران

وصف بولتون مراراً بأنه من المحافظين الجدد، رغم أنه كان يرفض هذا المصطلح.

شارك في العديد من الجماعات المحافظة الجديدة، مثل مشروع القرن الأمريكي الجديد (PNAC) والمعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي (JINSA) ولجنة السلام والأمن في الخليج (CPSG).

يعتبر بولتون من أشد المعارضين للاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته القوى الكبرى في تموز/يوليو العام 2015 لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية.

من جهته، علّق آرون ديفيد ميلر الدبلوماسي المخضرم الذي عمل في إدارات ديمقراطية وجمهورية أنه "مع تعيين جون بولتون، سيكون فريق ترمب للسياسة الخارجية الأكثر تحفظا وإيديولوجية والأقل براغماتية في الذاكرة الحديثة، في وقت تتطلب فيه التحديات على الساحة الدولية الحزم ولكن أيضاً مرونة وبراغماتية".

يذكر أن إعلان ترمب أتى بعد عشرة أيام من إقالة وزير الخارجية الأميركي ريكس #تيلرسون، الذي سيحل مكانه المدير الحالي للسي اي ايه مايك #بومبيو "الصقر" الجمهوري.