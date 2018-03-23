واشنطن.. عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية

فرضت وزارة #الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية منها مؤسسة "مبنا".

وأعلنت #واشنطن أنها فرضت عقوبات على 10 ايرانيين وشركة إيرانية بتهمة القيام بـ"حملة سرقة معلوماتية" طالت جامعات ومؤسسات في العالم.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان نقلته "فرانس برس" أن الأشخاص العشرة مرتبطون بمؤسسة "مبنا" الإيرانية، وهم متهمون بـ"سرقة الملكية الفكرية وبيانات هامة لمئات الجامعات في الولايات المتحدة ودول أخرى وكذلك شركة إعلامية، بهدف تحقيق مكاسب مالية شخصية".

وفي يناير الماضي، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على 14 شخصاً وكياناً إيرانياً، بينهم رئيس السلطة القضائية ومدير سجن رجائي شهر، ومرتضی رضوي مدير شركتي اتصالات "موج سبز" و"فناموج" التابعتين للحرس الثوري الإيراني، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ودعم برامج الأسلحة في إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان -وقتها- إن رئيس السلطة القضائية، آية الله #صادق_لاريجاني، وهو حليف مقرب من الزعيم الأعلى آية الله علي #خامنئي، "مسؤول عن إصدار أوامر بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان بحق أفراد في إيران من المواطنين أو المقيمين، أو (مسؤول) عن التحكم فيها أو توجيهها".