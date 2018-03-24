ترمب يمنع بعض المتحولين جنسياً من الالتحاق بالجيش

وقع الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، مذكرة تحظر على بعض المتحولين جنسيا الخدمة في جيش الولايات المتحدة، لكنها تعطي للقوات المسلحة حرية التصرف في تنفيذ السياسات.

وجاء في المذكرة الموقعة، الجمعة، أن #المتحولين_جنسيا الذين عانوا في الماضي من اضطراب الهوية الجنسية يعتبرون غير مؤهلين للخدمة العسكرية "إلا في ظل بعض الظروف المحدودة".

وتعرف المذكرة هؤلاء بأنهم "من ربما يحتاجون لعلاج طبي مكثف بما في ذلك العقاقير الطبية أو الجراحة".

وقال #البيت_الأبيض إن وزير الدفاع، جيمس ماتيس، يرى أن من جرى تشخيص إصابتهم باضطراب الهوية الجنسية، أو لهم تاريخ من الإصابة بها، يمثلون خطرا على فعالية الجيش.

وانتقدت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الأميركي الخطوة ووصفتها بأنها إهانة لأفراد القوات المسلحة من المتحولين جنسيا.

وفي بيان شديد اللهجة، قالت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، #نانسي_بيلوسي، إن السياسة الجديدة ستضر بالأمة.