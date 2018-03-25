ترمب يدافع عن حجم الموازنة الضخم ويؤكد تمويل الجيش

دافع الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، عن قراره بالتصديق على مشروع موازنة الإنفاق الفيدرالية بقيمة 1.3 تريليون دولار رغم شكوكه، مشيرا إلى أن مليارات في الموازنة الجديدة مخصصة للجيش والأمن القومي.

وقال ترمب عبر "تويتر"، الأحد، إنه بسبب التمويل الدفاعي الإضافي "نتجت وظائف جديدة وجيشنا مرة أخرى غني".

وأضاف أن بناء الجدار الحدودي الذي مثل أحد أركان حملته الانتخابية "(أمر) يتعلق بالدفاع الوطني".

Much can be done with the $1.6 Billion given to building and fixing the border wall. It is just a down payment. Work will start immediately. The rest of the money will come - and remember DACA, the Democrats abandoned you (but we will not)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 25, 2018

وسعى الرئيس لتخصيص 25 مليار دولار لجداره الحدودي، بيد أن الخطة تتضمن أقل كثيرا من هذا المبلغ- 1.6 مليار دولار. وكتب ترمب عبر "تويتر" إنها "مجرد دفعة مقدمة.. باقي النقود سوف تأتي".

وكان المحافظون قد وجهوا انتقادات لترمب لتوقيعه مشروع الموازنة العملاق. وقال الرئيس، الجمعة، إنه يشعر بخيبة أمل إزاء حجم التمويل المطلوب في مشروع الموازنة، لكنه مضطر لتوقيعه من أجل تمويل الجيش.