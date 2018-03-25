ترمب يقطع "مساعدات الفلسطينيين".. ونتنياهو يشيد

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، بتمرير الحكومة الأميركية قانوناً يعلق بعض المساعدات المالية للفلسطينيين على خلفية المكافآت التي دُفعت لعائلات فلسطينيين قتلوا أو سجنوا خلال قتال مع إسرائيل.

وأدرج قانون #تايلور_فورس، وهو اسم أميركي قتل على يد فلسطيني عام 2016، في مشروع قانون إنفاق بقيمة 1.3 تريليون دولار.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب على القانون.

ووصف #نتنياهو القانون "بالإشارة القوية التي تغير القواعد من قبل الولايات المتحدة عن طريق قطع مئات الملايين من الدولارات عن السلطة الفلسطينية التي تستثمر في تشجيع الإرهاب".

من جهته، دان نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم #الرئاسة_الفلسطينية، القانون وقال إنه "لا يسمح بخلق أجواء تفضي إلى السلام".