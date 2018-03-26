التجارة النووية توقع عقوبات أميركية على شركات باكستانية

فرضت #الولايات_المتحدة عقوبات على سبع شركات باكستانية للاشتباه بصلتها بالتجارة النووية، في إجراء ربما يضر بتطلع #باكستان للانضمام إلى مجموعة الموردين النوويين.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدثين باسم الحكومة الباكستانية الاثنين.

وفرض مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية العقوبات على الشركات الباكستانية في 22 آذار/مارس بإدراجها على قائمة "الكيانات" التابعة له.

وذكر المكتب، في تقرير نشره موقع إلكتروني حكومي، أن قائمة الكيانات لا تجمد الأصول، لكنها تلزم الشركات الأميركية والأجنبية باستصدار رخصة قبل أي تعاملات مع الشركات المدرجة أسماؤها على القائمة.

كما يتعين على الشركات المدرجة على القائمة الحصول على رخص خاصة للعمل في الولايات المتحدة.

وقد توجه العقوبات ضربة لطلب باكستان الانضمام إلى مجموعة الموردين النوويين، التي تضم 48 دولة، وتهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية عن طريق السيطرة على تصدير وإعادة نقل المواد التي قد تستخدم في تطوير أسلحة نووية.

وتقدمت باكستان بطلب الانضمام للمجموعة عام 2016، لكن لم يتحقق تقدم كبير في هذا الصدد.