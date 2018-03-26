تقارير إعلامية: محامي ترمب طلب من ممثلة إباحية الصمت

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية الإخبارية، اليوم الاثنين، أن المحامي الشخصي للرئيس الأميركي دونالد ترمب بعث برسالة لستورمي دانييلز، نجمة الأفلام الإباحية، يطالبها فيها "بالتوقف والامتناع" عن الحديث بعد أن تحدثت في برنامج "60 دقيقة" عن علاقتها المزعومة مع ترمب، والتهديد الذي قالت إنها تلقته لتلتزم الصمت.

وقالت "فوكس نيوز" إن مايكل كوهين، المحامي الخاص لترمب، طالب في الخطاب الذي أرسله في وقت متأخر أمس الأحد بعد بث الحديث بأن تعتذر دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، عن الإشارة ضمنياً في الحديث إلى أن ترمب كان وراء تهديد قالت إن شخصاً مجهولاً وجهه لها في عام 2011 ما لم "تترك ترمب وشأنه".

وطالبت الرسالة كذلك دانييلز بالتوقف عن الإدلاء "بتصريحات كاذبة وتشهيرية" عن كوهين في المستقبل.

وأقامت دانييلز دعوى قضائية ضد ترمب في 6 مارس/آذار، قائلة إن ترمب لم يوقع معها اتفاقاً قط لإلزامها بالصمت بخصوص علاقة "حميمة" بينهما.

ولم يرد مساعدون بالبيت الأبيض على طلبات للتعليق بعد إذاعة المقابلة مع دانييلز.