واشنطن تدين الهجمات الصاروخية الحوثية على السعودية

دانت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، الهجمات الصاروخية لميليشيات الحوثي التي تم اعتراضها ليلة أمس بالسعودية.

وقالت الخارجية الأميركية "نؤكد دعمنا لشركائنا السعوديين في الدفاع عن حدودهم".

وكان المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن #تركي_المالكي قد صرح في وقت سابق، أنه وفي مساء الأحد رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق 7 صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وأفاد العقيد المالكي أن ثلاثة منها كانت باتجاه مدينة #الرياض وواحداً باتجاه خميس مشيط، وواحداً باتجاه #نجران، واثنين باتجاه جازان، وتم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضها جميعاً وتدميرها من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

وقد أدى #اعتراض_الصواريخ لتناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية، نتج عنها - بحسب المعلومات الأولية وحتى إعداد هذا البيان - استشهاد مقيم من الجالية المصرية، وأضرار مادية لأعيان المدنية، وسيتم الإعلان عن التفاصيل بهذا الخصوص لاحقًا من قبل الجهات المختصة.