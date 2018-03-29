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ترمب يهاجم أمازون.. والبيت الأبيض ينفي استهدافها

المصدر: واشنطن - وكالات، الأناضول
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شن الرئيس الاميركي #دونالد_ترمب، الخميس، هجوما على مجموعة أمازون متهما عملاق البيع على الانترنت بدفع القليل من الضرائب والحاق الاذى ببائعي التجزئة.

وكتب ترمب على تويتر: "عبرت عن مخاوفي تجاه أمازون قبل وقت طويل من الانتخابات".

واضاف: "خلافا لشركات اخرى، انهم يدفعون القليل من الضرائب او لا يدفعون للحكومات المحلية، ويستخدمون نظامنا البريدي كعامل توصيلات، كما انهم السبب في توقف عمل الآلاف من بائعي التجزئة".

وتأتي تصريحاته غداة نشر موقع "اكسيوس" الاخباري تقريرا ذكر ان ترمب "مهووس" بأمازون ويعتقد أن عملاق قطاع التكنولوجيا لا يدفع ضرائب كافية ويحصل على معاملة تفضيلية من خدمة البريد الاميركي.

وذكر التقرير ان أصدقاء ترمب الاثرياء يتذمرون من ان شركة أمازون تقتل المراكز التجارية ومحلات بيع التجزئة.

وطالما اختلف ترمب مع مؤسس أمازون، #جيف_بيزوس، المعارض القوي للرئيس الجمهوري في حملته الانتخابية عام 2016.

وبيزوس ايضا مالك صحيفة "واشنطن بوست"، الهدف المتكرر لانتقادات ترمب على خلفية تغطيتها الاخبارية المناهضة لسياسات ترمب.

وإلى ذلك، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندراس، أن إدارة الرئيس الأميركي ليس لديها سياسات أو إجراءات محددة قيد الدراسة تستهدف شركة أمازون.

جيف بيزوس جيف بيزوس

وجاءت تصريحات ساندراس نفياً لما نقلته، الأربعاء، وسائل إعلام من مزاعم تقول إن ترمب أعرب عن عزمه ملاحقة #أمازون، عملاق التجارة الإلكترونية، من خلال تغييرات ضريبية.

وأوضحت المتحدثة أن #البيت_الأبيض ليس لديه تصريحات ولا سياسات أو إجراءات محددة سيكشفها حالياً أو ينوي اتخاذها.

وهاجم ترمب، شركة أمازون في تغريدة نشرها على " #تويتر" في السابق، حيث اتهمها بالإضرار بقطاع التجزئة والوظائف في العديد من المتاجر.

وتعد أمازون لخدمات الإنترنت، المنصة السحابية الشاملة والمعتمدة على مستوى العالم منذ 11 عاماً، وتوفر أكثر من 90 خدمة متكاملة للحوسبة والتخزين السحابي.

ولدى الشركة الأميركية حالياً 44 موقعاً لتوفير خدمات في 16 منطقة بنية تحتية حول العالم، مع خطط لافتتاح 14 موقعاً جديداً لتوفير الخدمات في 5 مناطق بالصين وفرنسا وهونغ كونغ والسويد.

كلمات دالّة

#دونالد ترمب, #البيت الأبيض, #أمازون, #تويتر, #جيف بيزوس

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