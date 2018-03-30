سيناتور جمهوري: ترمب سيتخذ قرارات تاريخية في مايو

توقع السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، أن يتخذ الرئيس الأميركي دونالد #ترمب "قرارات تاريخية" فيما يتعلق بـ #كوريا_الشمالية و #إيران في أيار/مايو المقبل.

ووفقاً لشبكة "فوكس نيوز"، فقد جاءت تصريحات غراهام، الأربعاء، بعد اجتماع استمر 90 دقيقة مع ترمب، حيث قال إنه "على الرغم من بعض التقارير الإعلامية السلبية، فإن الرئيس دونالد ترمب لديه تركيز كبير وتفاؤل ويقوم بعمل جيد".

وتابع: "هناك قرارات تاريخية في مايو تتعلق بكوريا الشمالية وإيران".

ولم يوضح غراهام المزيد عن القرارات التي سيتخذها ترمب، لكن حول احتمال عقد اجتماع بين قادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، قال: "أعتقد أن ترمب مستعد لاتخاذ خطوة كبيرة فيما يتعلق ببيونغ يانغ، على أمل إنهاء التهديد النووي في شبه الجزيرة الكورية".

يذكر أن مهلة ترمب لمراجعة الاتفاق النووي الإيراني سوف تنتهي في 12 أيار/مايو المقبل، بينما تهدد طهران بالعودة إلى الأنشطة النووية إذا ما خرجت أميركا من الاتفاق.

وكان السكرتير الصحافي للبيت الأبيض، راج شاه، قد أعلن الأسبوع الماضي، أنه إذا لم يكن هناك تغيير في الاتفاق النووي الشامل مع طهران المبرم عام 2015، فإن ترمب مستعد للانسحاب من الاتفاق.