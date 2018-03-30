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واشنطن بعد طرد دبلوماسييها: نحتفظ بحق الرد على موسكو

المصدر: العربية.نت ووكالات
هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية
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قالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الخميس إن قرار #روسيا طرد 60 دبلوماسيا أمريكيا يظهر أن #موسكو ليست مهتمة بالدبلوماسية وإن #واشنطن تحتفظ بحق اتخاذ مزيد من الإجراءات ردا على ذلك.

ويأتي هذا التصعيد في إطار قضية الجاسوس الروسي السابق الذي تعرض للتسميم في بريطانيا.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية للصحفيين "من الواضح من القائمة التي وصلتنا أن الاتحاد الروسي ليس مهتما بالحوار بشأن القضايا التي تهم بلدينا... نحتفظ بحق الرد".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن أن موسكو قد طردت 60 دبلوماسيا أميركيا، وأغلقت القنصلية في سان بطرسبرغ.

كلمات دالّة

#روسيا, #موسكو, #واشنطن

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