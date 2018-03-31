بعد اتهامه بالتحرش.. ترمب يعلن أبريل شهر "التوعية"

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الذي تتهمه نساء بسلوك جنسي سيئ تجاههن، أن نيسان/أبريل 2018 "سيكون شهر التوعية الوطنية من #الاعتداءات_الجنسية ومنع حدوثها"، وسط احتدام النقاش وطنياً حول هذه المسألة.

وقال ترمب، في إعلان نشره البيت الأبيض، الجمعة، إن "جرائم الاعتداءات الجنسية لا تزال منتشرة بشكل مأسوي في مجتمعنا، وغالباً ما يفلت مرتكبوها من المحاسبة"، مضيفاً أن "هذه الجرائم الشنيعة تُرتكب دون تمييز".

وتابع: "لكن كثيراً ما يلزم ضحايا الاعتداء الصمت. ربما يخشون انتقام الجاني، أو لا يثقون بالنظام القضائي، أو يجدون صعوبة في مواجهة الألم المرتبط بالتجربة المريرة".

وذكر الرئيس الأميركي أن "إدارتي ملتزمة زيادة مستوى التوعية بشأن الاعتداءات الجنسية وتمكين الضحايا من التعرف إلى الجناة لمحاسبتهم".

وكانت 20 امرأة على الأقل قد اتهمت ترمب علناً بالتورط في اعتداءات أو مضايقات جنسية قبل توليه الرئاسة. وطالما أصر البيت الأبيض على أنهن كاذبات.

والشهر الماضي، وصف ترمب اتهامه بتقبيل موظفة استقبال دون موافقتها بأنه "كذب"، وذلك في تغريدة على تويتر، داعياً بدلاً عن ذلك إلى التدقيق في "حياة النسوة اللواتي يأخذن أموالاً لتلفيق قصص عني. وإحداهن سددت رهن منزلها".

ومنذ السقوط المدوي للمنتج الهوليوودي، هارفي واينستين، وسط اتهامات تتراوح بين التحرش والاغتصاب، شهدت حملة "مي تو" (أنا أيضاً) على تويتر سيلاً من الاتهامات التي أطاحت برجال في مراكز مهمة في عدد من القطاعات، مثل هوليود ووسائل الإعلام والسياسة.

وفي شهر شباط/فبراير الماضي، دفعت اتهامات موجهة لاثنين من موظفي ترمب بالعنف الأسري إلى الاستقالة. وتعرض الرئيس الجمهوري لانتقادات حادة بعد إعرابه عن الأسف إزاء "تدمير" حياة الرجلين، قائلاً إن الاتهامات قد تكون باطلة.