اختفاء تيلرسون من "الخارجية"

أزيلت كافة المعلومات المتعلقة بوزير الخارجية الأميركي المقال، ريكس #تيلرسون، من الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث دخل قرار إقالته - بتغريدة من الرئيس دونالد #ترمب حيز التنفيذ السبت.

واختفى رابط "وزير الخارجية تيلرسون" من الصفحة الرئيسية بالموقع في المساء، واستبدل برابط "وزير الخارجية" بدون تحديد.

ويؤدي النقر على الرابط إلى صفحة بها معلومات عن نائب وزير الخارجية، جون سوليفان، الذي أصبح قائماً بأعمال الوزير الأحد الموافق الأول من نيسان/أبريل.

كما يؤدي النقر على روابط خطابات وزيارات تيلرسون إلى معلومات خاصة بسوليفان، أما الرابط المتعلق بالسيرة الذاتية لوزير الخارجية الأميركي رقم 69 فيؤدي إلى رسالة مفادها "عذراً، لا يمكن العثور على هذه الصفحة".

وأقال ترمب تيلرسون بتغريدة على تويتر في 13 آذار/مارس الماضي، لكن تفعيل القرار لم يكن رسمياً حتى 31 آذار/مارس.