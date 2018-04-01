دعم أميركي نادر لمنظمة التحرير الفلسطينية

رغم علاقتها المتوترة مع الجانب الفلسطيني، انحازت إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب لجانب منظمة التحرير الفلسطينية، وحثت المحكمة العليا على رفض استئناف تقدم به ضحايا أميركيون في هجوم في الشرق الأوسط قبل أكثر من عشر سنوات.

وطلب الضحايا من المحكمة العليا إعادة إقرار حكم بقيمة 654 مليون دولار ضد منظمة التحرير الفلسطينية على خلفية هجمات شهدتها إسرائيل عام 2002 و2004 أسفرت عن مقتل ثلاثة وثلاثين شخصاً وإصابة مئات آخرين.

وكان من المقرر أن يتم بحث القضية خلال مؤتمر قضائي خاص يوم الخميس. وقد يصدر قرار رفض الاستئناف الاثنين على أقرب تقدير.

وفي أواخر حزيران/يونيو، طلب القضاة من #الإدارة_الأميركية التدخل في القضية كما هو الحال دوما عندما تتعلق بقضية ما لها تداعيات على السياسة الخارجية.