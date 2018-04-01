شاهد ماتيس يمازح مستشار ترمب الجديد: سمعت أنك شيطان!

مزحة سريعة التقطتها الكاميرات التي كانت تصور قبل أيام قليلة أول لقاء بين وزير الدفاع الأميركي جيمس #ماتيس والمستشار الجديد للأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، جون #بولتون .

فلحظة مصافحة ماتيس لبولتون المعروف بأنه أحد صقور الإدارة الأميركية، من على درج البنتاغون، وبعد أن شكره الأخير على دعوته لزيارته، رد عليه وزير الدفاع قائلاً: "شكراً لقدومك، يسرني أن نلتقي أخيراً، سمعت أنك شيطان متجسد".

Defense Secretary Mattis jokes that he's heard new White House national security adviser John Bolton is "actually the devil incarnate." 😂

.@AmbJohnBolton is just what we need pic.twitter.com/4XHF8anYPe — EAGLE WINGS (@RealEagleWings) March 30, 2018

وكان ماتيس قد رفض في وقت سابق، التحدث عن صعوبات قد تعترض عمله مع بولتون، وقال "لا تحفظات، لا قلق". وردا على سؤال عن احتمال شعوره بالقلق من اختلاف في وجهات النظر مع بولتون الذي ينادي، عكس وزير الدفاع الأميركي، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع #إيران ويؤيد شن "ضربات وقائية" على كوريا الشمالية، قال ماتيس "آمل أن تكون هناك آراء مختلفة حول وضع العالم، هذا ما نحتاج إليه".

يذكر أن الرئيس الأميركي أعلن ليل الخميس 23 مارس استبدال مستشاره للأمن القومي اتش ار مكماستر بالسفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة #جون_بولتون . وقال ترمب عبر حسابه على تويتر: "يسرني أن أعلن أنه ابتداء من 9 إبريل، سيكون السفير جون بولتون مستشاري للأمن القومي". وأضاف أنه شاكر وممتن جداً للخدمات التي قدمها الجنرال مكماستر، الذي قام بعمل رائع، و"سيبقى دوماً صديقي".

كما أشار إلى أن التسلم والتسليم سيتمان في التاسع من إبريل المقبل.