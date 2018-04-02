أرنب العيد في البيت الأبيض للاحتفال مع ترمب والأطفال

احتفل الرئيس الأميركي دونالد ترمب والسيدة الأولى ميلانيا بعيد #الفصح اليوم الاثنين في البيت الأبيض برفقة "أرنب العيد" وعدد من الأطفال الذين شاركوا بمسابقة تقليدية بهذه المناسبة.

وأطلق ترمب صافرة بدء مسابقة "دحرجة البيض"، التي شارك فيها عدد من الأطفال في حديقة #البيت_الأبيض، في تقليد سنوي يحرص عليه كل رئيس أميركي منذ 1878.

تجمع قرابة 30 ألفا من البالغين والأطفال في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض للاحتفال. وجلس #ترمب مع الأطفال وتحدث معهم. كما شكر زوجته على تنظيمها لهذه الفعالية.

كانت السيدة الأولى قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إضافة لعبة البولينغ لمراسم الاحتفال التي تشمل تقليد دحرجة البيض المسلوق الصلب في الحديقة.

وخلال توجيهه المعايدة للحضور، استغنم ترمب هذه المناسبة لتوجيه رسائل سياسية، حيث قال: "هذه سنة بلدنا رائع. انظروا إلى الاقتصاد، انظروا إلى ما يحدث. لا شيء سهلا على الإطلاق، لكن لم يكن لدينا قط اقتصادا كما هو الحال الآن. وسوف نجعله أكبر وأفضل وأقوى. جيشنا سيصل قريبا إلى مستوى لم يكن عليه من قبل. إنه، كما ترون ما يحدث بالتمويل. تمويل جيشنا مهم جداً".