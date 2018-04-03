أول حكم في إطار التحقيق حول تدخل روسيا بانتخابات أميركا

حُكم على محام هولندي عمل مع المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء في واشنطن بالسجن 30 يوما بعدما كذّب في التحقيق حول #التدخل_الروسي في انتخابات 2016.

واليكس فان در زوان هو أول شخص يدان في إطار هذه التحقيقات التي يجريها المدعي الخاص روبرت #مولر. وكان أقر في شباط/فبراير بأنه أدلى بشهادة كاذبة أمام قاض فدرالي.

وعمل زوان (33 عاماً) في مكتب كُلّف تحسين صورة الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش بالتعاون يومها مع بول مانافورت الذي سيتولى لاحقاً إدارة #حملة_ترمب.

وكذب في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2017 على محققي مكتب التحقيقات الفدرالي "اف. بي. آي" في شأن اتصالاته مع روبرت غيتس، الشريك السابق لبول #مانافورت.

ونهاية تشرين الأول/اكتوبر، وجّه مولر 12 اتهاما إلى مانافورت وغيتس بينها التآمر على الولايات المتحدة وتبييض الأموال والإدلاء بتصريحات كاذبة وعدم التصريح عن حسابات مصرفية في الخارج.