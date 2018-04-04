واشنطن تدين هجوم الحوثيين على ناقلة النفط السعودية

أدان البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، هجوم الميليشيات الحوثية على ناقلة النفط السعودية في البحر الأحمر، معتبرا أن الحوثيين يهددون حركة الملاحة التجارية العالمية بشكل معلن.

وقال البيت الأبيض إن محاولة الحوثيين استهداف سفينة تجارية يعد تصعيدا للحرب، لافتا إلى أن النظام الإيراني يحاول إطالة أمد الصراع في اليمن عبر تسليح الحوثيين.

وكان المتحدث الرسمي باسم #قوات_التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، العقيد الركن #تركي_المالكي، قد أكد أمس، أنه في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر الاثنين، تعرضت إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم حوثي إيراني بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة #الميليشيات_الحوثية المسلحة المدعومة من #إيران.

وأوضح المالكي أن محاولة الهجوم باءت بالفشل بعد تدخل إحدى سفن القوات البحرية للتحالف، وتنفيذ عملية التدخل السريع، وقد نتج عن ذلك الهجوم تعرض الناقلة لإصابة طفيفة غير مؤثرة، واستكملت خطها الملاحي والإبحار شمالاً ترافقها إحدى سفن التحالف البحرية.