المحقق الخاص مولر.. ترمب ليس هدفا جنائيا بتحقيق روسيا

أبلغ المحقق الأميركي الخاص، روبرت #مولر، محامي الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي أنه يواصل تحقيقاته حول الرئيس دون أن يعتبره "هدفا جنائيا"، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية الثلاثاء.

وقالت الصحيفة أيضا إن مولر أحاط محامي ترمب علماً أنه يعد تقريرا عن ممارسات قام بها الرئيس أثناء توليه المنصب تمثل "إعاقة محتملة للعدالة"، في إطار تحقيق مولر في التواطؤ المحتمل بين #حملة_ترمب وموسكو، نقلاً عن وسائل إعلام أميركية وبريطانية الأربعاء.

وأضافت الصحيفة أن المحقق الخاص شدد مجدداً على ضرورة إجراء مقابلة مع ترمب في سياق استكمال التحقيقات حول #التدخل_الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية وعلاقة موسكو مع الحملة الانتخابية لترمب.

غير أن الدائرة الخاصة المحيطة بترمب - كما ذكرت الصحيفة - اختلفت في تفسير تطمينات مولر. وفي حين اعتبر البعض أنها بالفعل تستبعد اعتبار الرئيس هدفا مطلوبا في التحقيقات الجارية، ذهب البعض الآخر إلى أن مولر يحاول أن يستدرج #ترمب إلى مقابلة يمكن أن تعرض الأخير إلى مخاطر قانونية بالغة.

وشهد مطلع مارس/آذار الماضي مفاوضات بين مولر ومحامي ترمب، وصف فيها الأول الرئيس بأنه عنصر في التحقيقات، ما يعني أنه ليس هدفا مشتبها به.

ونفى ترمب مراراً أي تواطؤ مع روسيا، وطالب بإنهاء دور المحقق مولر والتحقيقات التي يجريها حول القضية، واعتبرها بمثابة "مطاردة الساحرات"، في إشارة إلى افتقار الأدلة القوية التي تدعم مواصلة التحقيقات.