تحطم أكبر وأثقل هليكوبتر في الجيش الأميركي

أعلنت متحدثة باسم سلاح #مشاة_البحرية الأميركية تحطم طائرة هليكوبتر تابعة للسلاح أثناء مهمة تدريبية في جنوب ولاية كاليفورنيا بعد ظهر أمس الثلاثاء ومن المعتقد أن أفراد طاقمها الأربعة لقوا حتفهم.

ولم ترد تفاصيل عن طبيعة المهمة التدريبية سوى أنها كانت روتينية وجرت في صحراء إل سنترو بكاليفورنيا على بعد نحو 161 كيلومتراً شرقي سان دييغو.

وقالت مشاة البحرية في بيان إن الطائرة الهليكوبتر من طراز سيكورسكاي سي إتش-53 إي سوبر ستاليون من الجناح الثالث التابع لمشاة البحرية المتمركز في قاعدة مشاة البحرية في ميرامار في #كاليفورنيا.

وهي أكبر وأثقل طائرة هليكوبتر في #الجيش_الأميركي.