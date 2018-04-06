ترمب وحرب الإعلام.. قاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض

يقاطع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب مرة أخرى العشاء السنوي لمراسلي #البيت_الأبيض، كما أفاد منظمو العشاء الجمعة، وسط تصاعد هجمات الرئيس على الإعلام.

ومن المتوقع أن يشارك أعضاء من إدارته في العشاء في #واشنطن في 28 نيسان/أبريل. وهذا هو العام الثاني الذي يقاطع فيه الرئيس هذا العشاء.

وقالت مارغريت تأليف رئيسة اتحاد مراسلي البيت الأبيض في بيان إن "البيت الأبيض أبلغنا بأن الرئيس لا يعتزم المشاركة" في عشاء هذا العام.

ويتهم ترمب مؤسسات #الإعلام الكبرى مثل سي أن أن ونيويورك تايمز وواشنطن بوست بالانحياز، وينظم تجمعاً لمؤيديه في نفس الأمسية التي يقام فيها العشاء.

ويصف الرئيس الجمهوري الإعلام بنشر "الأخبار الكاذبة"، بحسب فرانس برس.

وتزايدت هجماته مؤخراً لتشمل جيف زوكر رئيس السي أن أن وجيف بيزوس مؤسسة أمازون الذي يمتلك صحيفة واشنطن بوست.