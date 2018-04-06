ترمب ينفي معرفته بأموال دفعت لممثلة أفلام إباحية

نفى الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، الخميس، علمه بأي أموال دفعت لنجمة أفلام إباحية مقابل التزامها الصمت قبل أيام من الانتخابات الرئاسية.

وقال ترمب في حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إنه لا يعرف من أين حصل محاميه، مايكل #كوهين، على المال لدفعها لستورمي #دانيالز.

وكان كوهين قد قال في فبراير الماضي إنه دفع المال لدانيالز من تلقاء نفسه دون ذكر السبب.

وقالت دانيالز في مقابلة مع الصحفي أندرسون كوبر ضمن برنامج "60 دقيقة" تم بثها على شبكة "سي بي اس" قبل أسبوعين أنها أقامت علاقة جنسية مع ترمب مرة واحدة فقط في يوليو 2006 ولم يكن قد مضى على زواجه من #ميلانيا ترمب سوى عام ونصف عام وعلى ولادة ابنه بارون سوى أربعة أشهر.

وقال البيت الأبيض، إن ترمب "نفى بقوة ووضوح وباستمرار" المزاعم بشأن إقامته #علاقة_جنسية مع دانيالز.