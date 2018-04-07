ترمب ينهي سياسة الإفراج عن المهاجرين غير الشرعيين

وقع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب مذكرة يوم الجمعة يأمر فيها بإنهاء سياسة "الاحتجاز والإفراج" التي كان يتم بموجبها إطلاق سراح المهاجرين غير الشرعيين إلى حين النظر في شأنهم في جلسة للمحكمة.

وفي إطار المذكرة، طلب ترمب من وزير الدفاع جيمس ماتيس تقديم قائمة بالمنشآت العسكرية التي قد تستخدم في احتجاز المهاجرين غير الشرعيين.

وكان ترمب قد انتقد في وقت سابق الإجراءات الحدودية وحث #الكونغرس على تبني قوانين أشد.

وقال ترمب في تغريدة له "قوانين الحدود لدينا ضعيفة للغاية لكنها قوية للغاية في #المكسيك وكندا.. ينبغي للكونغرس أن يغير هذه (القوانين) المرتبطة بفترة #أوباما وقوانين أخرى الآن. سوف نتخذ إجراء قويا اليوم".

وأصدر الرئيس الأميركي تعليماته بنشر قوات من الحرس الوطني عند الحدود الأميركية المكسيكية في مسعى لمحاربة الهجرة غير الشرعية، قائلا إن الوضع وصل إلى "مرحلة الأزمة".

وفي مذكرة نصت على اتخاذ هذا الإجراء، قال ترمب إن "الفوضى التي مازالت متواصلة على حدودنا الجنوبية تتعارض بشكل أساسي مع سلامة وأمن وسيادة الشعب الأميركي".

وقالت وزيرة الأمن الداخلي إنها تعمل مع حكام الولايات الحدودية حول مكان وكيفية نشر عدد من رجال الحرس الوطني.