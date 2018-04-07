للعام الثاني.. ترمب لن يحضر عشاء مراسلي البيت الأبيض

قالت رئيسة رابطة مراسلي #البيت_الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الذي اختلف مع عدة شخصيات ومنظمات ِإعلامية لن يحضر عشاء الرابطة للعام الثاني على التوالي.

وفي العام الماضي كان ترمب أول رئيس أميركي لا يحضر هذه المناسبة في 36 عاما. كما تجاهل معظم مسؤولي إدارته العشاء.

وقالت مارجريت تاليف رئيسة الرابطة "أبلغنا البيت الأبيض أن الرئيس لا يعتزم المشاركة في عشاء هذا العام لكنه سيشجع أعضاء الجناح التنفيذي على الحضور والانضمام لنا بينما نحتفل بالتعديل الأول" للدستور الأميركي.

والتعديل الأول هو ذلك الذي يتحدث عن حرية الصحافة.

وقالت تاليف مراسلة وكالة بلومبرغ للأنباء إن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز ستمثل إدارة ترمب في العشاء الذي يقام في 28 إبريل/نيسان.

ومنحت رابطة مراسلي البيت الأبيض جوائز لمراسلي نيويورك تايمز و(سي.إن.إن) وموقع بوليتيكو الإخباري ورويترز هذا العام.