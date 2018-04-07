ماتيس يتحدث عن انسحاب من سوريا.. ويبحث وضع الشركاء

أعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الجمعة أن العسكريين الأميركيين يتحدثون إلى شركائهم الأكراد وغيرهم في سوريا لتسوية القضايا المتعلقة بدعم واشنطن لهم بعد انسحاب الولايات المتحدة من هذا البلد.

ورداً على سؤال عما إذا كان الجيش الأميركي ملتزما بدعم المقاتلين الأكراد، قال ماتيس "نجري مشاورات مع حلفائنا وشركائنا الآن وسنعمل على ذلك".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن الأسبوع الماضي أنه يريد سحب قوات بلاده من سوريا "في وقت قريب جدا". وقال البيت الأبيض في بيان الأربعاء إن "المهمة العسكرية" للقضاء على تنظيم داعش في سوريا شارفت على الانتهاء، لكن من دون أن يشير إلى أي جدول زمني محتمل لانسحاب القوات الأميركية من هذا البلد.

لكنه أوضح بعد ذلك أن المهمة الأميركية رهن بالقضاء نهائياً على التنظيم الإرهابي في سوريا وبـ"نقل" المسؤوليات التي تتولاها القوات الأميركية حالياً إلى "القوات المحلية"، التي ستواصل الولايات المتحدة تدريبها، لضمان عدم عودة داعش مجدداً.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الخميس إن المهمة العسكرية الأميركية في سوريا لم تتغير وإن العسكريين الأميركيين باقون في هذا البلد في الوقت الحاضر.