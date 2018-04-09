واشنطن: تقديرات أولية حول استخدام غاز أعصاب بهجوم دوما

أشارت مصادر حكومية أميركية، اليوم الاثنين، إلى تقديرات أولية حول استخدام غاز للأعصاب في هجوم النظام السوري على #دوما بالغوطة الشرقية لدمشق.

وطرحت واشنطن قرارا في مجلس الأمن، ينص على تحقيق جديد في الهجمات الكيمياوية بسوريا.

يحدث هذا فيما يستعد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للاجتماع مع قياداته العسكرية العليا للنظر في خيارات الرد على الهجوم الكيمياوي للنظام السوري على #دوما بالغوطة الشرقية لدمشق.

وأودى الهجوم الذي شن يوم السبت بحياة عشرات المدينين، بينهم نساء وأطفال ودفع #ترمب للتنديد ببشار الأسد، ووصفه بـ"الحيوان" ووجه نقدا شخصيا نادرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفيما تعمل واشنطن على التحقق في استخدام غازات سامة في دوما، قال ترمب أمس الأحد إنه سيكون ثمة "ثمن باهظ سيدفع" مقابل اللجوء إلى أسلحة الدمار الشامل المحظورة.