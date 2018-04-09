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ماتيس لا يستبعد أي خيار عسكري ضد النظام السوري

المصدر: العربية.نت
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس
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قال وزير الدفاع الأميركي جيمس #ماتيس إنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية ضد #سوريا بعد تقارير عن #هجوم_بالأسلحة_الكيمياوية.

يستعد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للاجتماع مع قيادته العسكرية العليا للنظر في خيارات الرد على الهجوم الكيمياوي للنظام السوري على #دوما بالغوطة الشرقية لدمشق.

وأودى الهجوم الذي شن يوم السبت بحياة عشرات المدينين بينهم نساء وأطفال ودفع #ترمب للتنديد ببشار الأسد، ووصفه بـ"الحيوان" ووجه نقدا شخصيا نادرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفيما تعمل واشنطن على التحقق في استخدام غازات سامة في دوما، قال ترمب أمس الأحد إنه سيكون ثمة "ثمن باهظ سيدفع" مقابل اللجوء إلى أسلحة الدمار الشامل المحظورة.

كلمات دالّة

#ماتيس, #سوريا, #هجوم بالأسلحة الكيماوية, #دوما, #ترمب

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