أميركا: المخاطر ماتزال قائمة لمن يفكرون بالعمل مع إيران

رحبت #الولايات_المتحدة، اليوم الثلاثاء، بتقارير ذكرت أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض #عقوبات جديدة على #إيران وقالت إن المخاطر ما زالت قائمة لمن يفكرون في العمل مع الجمهورية الإسلامية.

وقالت سيجال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية "ما زالت هناك مخاطر مستمرة من العمل هناك لأن الإيرانيين لم يصلحوا نظامهم".

وقالت في لندن إن إيران تستخدم المال لدعم جماعة حزب الله اللبنانية وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والرئيس السوري بشار الأسد مضيفة أن النظام المصرفي الإيراني يفتقر إلى الشفافية.

واستكملت "عبء المسؤولية ملقى على عاتق إيران وسنواصل إلقاء الضوء على مخاطر العمل هناك لأنهم لم يتخذوا الخطوات التي تعهدوا باتخاذها".

وقالت أيضا إنها ستناقش مع الحلفاء الأوربيين كيفية إحباط محاولات كوريا الشمالية لمراوغة العقوبات.

وأضافت أنها تتطلع لمواصلة العمل عن كثب مع بريطانيا بشأن العقوبات المفروضة على روسيا.