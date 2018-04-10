بعد طلب ترمب.. وصول رجال الحرس الوطني للحدود مع المكسيك

بدأ بعض أفراد الحرس الوطني الأميركي في الوصول إلى #الحدود_الأميركية_المكسيكية مع توقع وصول المزيد، حيث يواصل مسؤولو الحكومة الاتحادية مناقشة ما سيفعلونه بشأن الهجرة غير الشرعية.

وكان الحكام الجمهوريون في تكساس وأريزونا ونيو مكسيكو قد خصصوا أمس الاثنين 1600 فرد من الحرس لحماية الحدود.

وهذا يمنح الرئيس دونالد ترمب العديد من القوات التي طلبها لمحاربة ما يسميه "أزمة عبور المهاجرين والجريمة".

والولاية الحدودية الوحيدة الممتنعة هي كاليفورنيا، بقيادة الحاكم الديمقراطي جيري براون.

لم يعلن براون عما إذا كانت قوات الحرس الوطني في ولاية #كاليفورنيا ستشارك بهذه الخطط لحماية الحدود، وقد واجه مراراً ترمب بشأن سياسة الهجرة.

يذكر أن حكام الولايات الذين يرسلون قوات للحدود يحتفظون بالقيادة والسيطرة على أعضاء الحرس التابعين لولاياتهم، بينما تتحمل الحكومة الأميركية التكلفة.