لهذه الأسباب تضاعف إقبال الأميركيين على حيازة السلاح

تزايد إقبال #الأميركيين على الالتحاق بدورات التدريب على حمل الأسلحة المخفية في أعقاب إطلاق النار في مدرسة باركلاند. بحسب صحيفة "واشنطن تايمز".

يرجع المحللون أسباب تلك #الظاهرة إلى النتائج العكسية للتغطية الإعلامية المستمرة، والدعوات إلى المزيد من السيطرة على انتشار السلاح، الأمر الذي يدفع المواطنين إلى البحث عن طرق لحماية أنفسهم.

ويتواكب الإقبال على التدريب على حمل السلاح والحصول على تصاريح حيازة أسلحة مع صدور تقارير إحصائية من جانب السلطات الفيدرالية الأميركية تشير إلى ارتفاع مبيعات الأسلحة الشخصية.

قفزة بنسبة 200%

وتقول الأكاديمية الوطنية لحمل السلاح في ولاية مينيسوتا إن عدد من التحقوا بدوراتها للتدريب على حيازة واستخدام السلاح المخفي تضاعف بنسب تخطت 200 % منذ حادث إطلاق النار في احتفال عيد الحب بمدرسة مارجورى ستون دوجلاس الثانوية في #فلوريدا. وأضافت الأكاديمية إن تلك النسبة تسجل أكبر قفزة في أعداد المتدربين منذ حادث إطلاق النار في عام 2012 في نيوتاون بولاية كونيتيكت.

ويقول كريس شوتروب، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للأكاديمية: "إنه تطور غير مسبوق، حيث يهتم الكثير من الأشخاص بالانضمام إلى فصول تعلم حمل #السلاح عما سبق، وبأعداد أكبر من كل ما تزامن مع وقوع مجازر جماعية سابقة".

ويؤيد تيم شميدت، رئيس ومؤسس جمعية حيازة السلاح المخفي الأميركية، نفس الرأي، موضحا أن أعداد العضويات الجديدة تسجل ارتفاعا بنسبة أكثر من 50 % عاما تلو الأخر، وسط اهتمام مستمر بالمسدسات بعد المذبحة التي وقعت في ستونمان دوغلاس والتي أودت بحياة 17 شخصا.

التغطيات الإخبارية

ويوضح شميدت: "إن التغطية الإخبارية الهائلة للأحداث تدفع المواطن العادي إلى إدراك أو على الأقل الاعتراف بمدى ضعفه". ويستطرد قائلا: "وبالتالي، فهم يريدون أن تكون لديهم على الأقل فرصة لحماية أنفسهم، وهذا هو السبب في أن الكثير منهم يلتحقون بالدورات التدريبية".

حكم قضائي

لقد تزايد الاهتمام بحمل الأسلحة المخفية بشكل مطرد خلال العقد الماضي، حيث أن المحاكم الابتدائية تنفذ حكما قضائيا للمحكمة العليا، يقضى بأن التعديل الثاني يحمى حقوق الأفراد في حمل السلاح لحماية أنفسهم.

قامت المحاكم بدفع السلطات المحلية في مختلف الولايات إلى تخفيف القيود والشروط المفروضة على من يمكنه الحصول على تراخيص حمل السلاح المخفي، فيما يعد ضربة قوية للعديد من الأنظمة الأكثر تقييدا في أميركا. لكن لوحظ تزايد الاهتمام للغاية وبشكل خاص منذ مجزرة باركلاند.

شروط ميسرة لحمل السلاح

تشترط حوالي 38 ولاية أميركية الحصول على تراخيص حمل سلاح مخفي، وهذا يعني أن السلطات المحلية في تلك الولايات لديها الحق في إصدار تصريح سلاح مخبأ لأي مقيم، بعد إكمال التدريب اللازم، ولا يحظر حمل السلاح المخفي فيها إلا على من يكون لديه سجل يتضمن سلوك إجرامي أو مشاكل بالصحة العقلية.

تدريب لمدة 8 ساعات

وتختلف متطلبات الحصول على تصريح لحمل السلاح من ولاية لأخرى. ففي أوهايو يجب أن يخضع من يحمل سلاح ناري لعدد 8 ساعات من التدريب، منها ساعتين تدريب على إطلاق نار بالذخيرة الحية لمدى معين، قبل التقدم للحصول على تصريح بحمل سلاح مخفي من خلال مكاتب إنفاذ القانون المحلية.

سلاح بدون ترخيص

ويوضح مركز جيفوردز القانوني، المعني بمكافحة العنف المسلح، أن هناك 12 ولاية أميركية تسمح بحمل السلاح دون الحاجة إلى الحصول على تصاريح أو تراخيص.

هناك عدد قليل من الولايات التي قد تصدر مثل هذا التصريح، خلافا لولايتي كاليفورنيا ونيويورك اللتان تطلبان من كل مقدم طلب أن يبرر رغبته في حمل السلاح، بخلاف مجرد الدفاع عن النفس، بأسباب موجبة مثل أولئك الذين يعملون في مناطق عالية الجريمة بشكل خاص.

المادة الثانية من الدستور

أتى الدستور الأميركي بمادة الحق في التسلح من القانون الإنجليزي الذي يؤكد أن الحق في التسلح من الحقوق الطبيعية، وتحمي المادة الثانية حق الفرد في امتلاك سلاح لأغراض مشروعة وهي الدفاع عن النفس داخل المنزل.

قوانين CCW

أما حمل السلاح، الذي يمكن إخفاؤه بين طيات الملابس أو صندوق السيارة أو بداخل حقيبة يد، فهو أمر مكفول بموجب قوانين Concealed Carry Weapon laws، والمعروفة اختصارا بـCCW، وتشمل تنظيم حيازة #المدنيين للأسلحة الصغيرة والخفيفة لأغراض الحماية والدفاع عن النفس أو الصيد أو الرماية، بما في ذلك الأسلحة الغير مميتة مثل بخاخ رذاذ الفلفل المسيل للدموع.

جدل حول الداء والدواء

بينما يدور جدل واسع بين مؤيدي حمل السلاح للدفاع عن النفس وجمعيات مكافحة العنف المسلح حول مشروعية حمل السلاح المخفي من جانب وحول مشروعية الانتقال بالسلاح المخفي من ولاية إلى ولاية أخرى تفرض شروطا مقيدة لانتشار السلاح المخفي، لم تقدم جمعيات مراقبة الأسلحة إجابات على أسئلة حول الارتفاع الكبير في الاهتمام بحيازة السلاح المخبأ، ولكنها حذرت من أن نشطاء حقوق حمل السلاح يحاولون دفع تشريع لتوسيع حقوقهم وسط ما كان سوقا للأسلحة النارية منذ انتخابات نوفمبر 2016.

ويقولون إن التشريع الخاص بحمل السلاح المخفي، الذي يتضمن نصوصا تعترف بالتصاريح التي تصدرها الدولة على مستوى البلاد سيؤدي فعليا إلى إلغاء شرط "السبب المعقول" للحصول على تصاريح حمل السلاح، الذي تفرضه كاليفورنيا ونيويورك.