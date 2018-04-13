أميركا تستبق شرارة الحرب بنار "الاستعراض البحري"

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمام لجنة بالكونغرس إن البحرية الأميركية يمكنها الوصول بقوتها إلى 355 سفينة قبل عقد مما كان يعتقد فيما سبق بفضل زيادة ميزانية ووتيرة بناء السفن، وكذلك مد خدمة بعض السفن في الأسطول الحالي.

وأضاف جيمس جيرتس مساعد وزير البحرية لشؤون الأبحاث والتطوير والاستحواذ أمام لجنة القوات المسلحة الفرعية بمجلس النواب إن أحد الأهداف المهمة للرئيس دونالد ترمب منذ حملته الانتخابية، وهو زيادة حجم الأسطول الأميركي، قد يتحقق في ثلاثينيات القرن الحالي بدلاً من الخمسينيات.

يأتي هذا بينما يسود توتر كبير بين موسكو وواشنطن حول سوريا، فقد هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب روسيا قائلاً "استعدي فصواريخنا الذكية قادمة"، وذلك على خلفية هجوم بالسلاح الكيمياوي نفذه النظام السوري - حليف روسيا - في دوما.

وأوضح أن تنفيذ خطة أكثر نشاطاً لبناء السفن إلى جانب مد خدمة المدمرات فئة دي.دي.جي-51 والمد المستهدف لخدمة سفن أخرى من شأنه تسريع الوصول "لهدف 355 سفينة في ثلاثينيات القرن بدلاً من الخمسينات".

وقال جيرتس إن ميزانية عام 2018 مولت 14 سفينة وهذا يزيد بواقع خمس سفن عن الخطط السابقة. وتعلن البحرية الأميركية عن وجود 282 سفينة في الخدمة حتى يوم الخميس.