ترمب يرد على كومي: كذاب ومسرّب

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس #كومي الذي أقاله بتسريب معلومات سرية، داعياً إلى ملاحقته قضائياً مشيراً إلى أنه "كذب" أمام الكونغرس تحت القسم.

James Comey is a proven LEAKER & LIAR. Virtually everyone in Washington thought he should be fired for the terrible job he did-until he was, in fact, fired. He leaked CLASSIFIED information, for which he should be prosecuted. He lied to Congress under OATH. He is a weak and..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2018

وكتب #ترمب في "تويتر" أن "جيمس كومي مسرّب (للمعلومات) وكاذب اعتبر الجميع في واشنطن أنه يجب إقالته بسبب أدائه السيئ إلى حين تمت فعلاً إقالته".

وقال: "سرب معلومات سرية وهذا ما يستدعي ملاحقته قضائياً. لقد كذب على الكونغرس تحت القسم".

....untruthful slime ball who was, as time has proven, a terrible Director of the FBI. His handling of the Crooked Hillary Clinton case, and the events surrounding it, will go down as one of the worst “botch jobs” of history. It was my great honor to fire James Comey! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2018

يذكر أن كومي سينشر كتاباً في 17 أبريل/نيسان الحالي يحوي مذكراته، ويحمل عنوان "ولاء أعلى.. الحقيقة، الأكاذيب، القيادة". وكان كومي قد أعلن قبل إقالته أن الرئيس الأميركي دعاه إلى عشاء في البيت الأبيض يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي، وطلب منه الولاء، وذلك في ما يتعلق بالتحقيقات حول تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية، وهو ما نفاه ترمب.

وأقال ترمب، كومي، في مايو/أيار الماضي، في ظل انتقادات من الرئيس ومعاونيه للتحقيقات التي قام بها كومي حول العلاقات المزعومة بين حملة ترمب الانتخابية والروس، وفي إشارة من جهة أخرى إلى تراخي مكتب التحقيقات في إجراء تحقيق جاد حول فضيحة استخدام هيلاري كلينتون، المرشحة الديمقراطية الخاسرة وزيرة الخارجية السابقة، لخادم شخصي في إرسال البريد الإلكتروني السري لوزارة الخارجية الأميركية.

ودأب كومي على انتقاد ترمب خلال حسابه على "تويتر" منذ إقالته، وذلك على نحو ضمني دون ذكر اسم الرئيس.