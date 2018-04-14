البنتاغون: دفاعات النظام السوري فشلت بإسقاط أي صاروخ

قالت وزارة الدفاع الأميركية (#البنتاغون)، اليوم السبت، إن دفاعات #النظام_السوري فشلت في إسقاط أي صاروخ، وإن الصواريخ الدفاعية التي أطلقها النظام كانت غير فعالة بشكل كبير، مشيراً إلى الغارات أعادت برنامج سوريا للأسلحة الكيمياوية سنوات طويلة للوراء.

وأضاف البنتاغون أنه لا توجد مؤشرات على استخدام أنظمة دفاع روسية ضد الصواريخ، مؤكداً أن هجمات التحالف الغربي "أميركا، وبريطانيا وفرنسا" مبررة وشرعية وحظيت بدعم من الكونغرس، مضيفاً "لن نقف صامتين فيما النظام يتجاهل القانون الدولي بدعم من روسيا وإيران".

وأوضح المصدر أن القوات السورية فقدت الكثير من المعدات المتعلقة بإنتاج الكيمياوي، وأن الغارات حققت أهدافها وضربت صلب البرنامج الكيمياوي السوري.

وقال المتحدث باسم البنتاغون "لم ننسق مع الروس قبل تنفيذ الضربات"، لافتاً إلى أنه لم يتم تسجيل أي ضحايا بين المدنيين خلال الضربة.

وأكد المصدر أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع في سوريا، لكنها لن تسمح بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. كما أعلن البنتاغون أن قناة عدم الاشتباك بين واشنطن وروسيا ما زالت قائمة.

واستخدمت قوات التحالف الثلاثي الدولية، المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، جملة من أحدث وأذكى #الأسلحة التي توصل لها عقل الإنسان، في الهجوم الذي استهدف مواقع النظام السوري وبدأ في ساعة متأخرة من ليل الجمعة.