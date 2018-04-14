ترمب يشيد بالضربات ضد نظام الأسد ويعلن: "المهمة أنجزت"

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالضربات التي وجهت فجر اليوم إلى مواقع تابعة للنظام السوري.

وقال #ترمب في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ضربة منفذة بإحكام. شكرا لفرنسا وبريطانيا على حكمتهم وقوة جيوشهم. لا يمكن أن تحقق نتيجة أفضل من ذلك.. المهمة أنجزت".

وكانت أميركا وفرنسا وبريطانيا قد نفذت سلسلة من الغارات استهدفت مركز البحوث العلمية ومواقع تصنيع وتخزين الأسلحة الكيمياوية وقواعد ومقرات عسكرية تابعة للنظام في دمشق ومحيطها.

واستغرق الهجوم قرابة الـ50 دقيقة وفق مصادر إعلامية غربية وتزامن تنفيذ هذه الضربات مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب من البيت الأبيض عن "عملية عسكرية مشتركة مع فرنسا وبريطانيا جارية" في سوريا.