أميركا تدافع عن قرار الضربة على سوريا

دافعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف السبت مواقع في سوريا قائلة إن هناك معلومات استخباراتية تقود إلى الاعتقاد بشكل حاسم باستخدام #النظام_السوري الأسلحة الكيمياوية ضد شعبه.

جاء حديث نويرت إلى شبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية، الأحد، من العاصمة #واشنطن.

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حملة قصف على أهداف عسكرية سورية في وقت مبكر من السبت ردا على هجوم مزعوم بالأسلحة الكيمياوية بالقرب من #دمشق قبل أسبوع.

وقالت نويرت إن الحلفاء حددوا ثلاثة مواقع يعتقد أنها مواقع إنتاج واختبار أسلحة كيمياوية، كما تحدثت عن الدعم الكبير الذي لقيته الضربة حول العالم.

وأضافت أن الولايات المتحدة لديها السلطة للتحرك بموجب دستورها، وللرئيس كي يخدم المصلحة العليا للولايات المتحدة ومصالح القوات الأميركية.

وأصرت نويرت على أن الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الأمم المتحدة فشلت في حل مسألة الأسلحة الكيمياوية في سوريا، ويرجع ذلك أساسا إلى قدرة روسيا على استخدام حق النقض.

ووصفت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بأنهم حلفاء مسؤولون مصرون على ضرورة وقف #بشار_الأسد.