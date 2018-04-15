البيت الأبيض: الأهداف الإيرانية لم تكن على قائمة ضرباتنا

قال مسئولون كبار في #البيت_الأبيض إن الصواريخ الأميركيه لم تضع أهدافاً إيرانية أو روسية على القائمة التي قامت بتنفذها 105 صواريخ أميركية من نوع "كروز"، والتي استهدف منشآت ومراكز بحوث تصنيع #الأسلحة_الكيمياوية التابعة للنظام السوري، إلا أن الرئيس #دونالد_ترمب حذر إيران وقال إن عليها أن تصرف أموالها في دعم اقتصادها بدلاً من دعم #نظام_الأسد.

وذكر المسؤول الأميركي في إيجاز عبر الهاتف من البيت الأبيض أن واشنطن تري أن لروسيا دور مهم في عملية استقرار #سوريا وأن الخطوة المقبلة بعد الضربة يجب أن تكون العودة إلى مفاوضات جنيف والعمل على إصلاح الدستور وعقد انتخابات حرة وتأييد جهود الأمم المتحدة المرتكزة على قرار 2254.

وقال مسؤول آخر إن هدف الولايات المتحدة في سوريا هو هزيمة "داعش" وإن وجود ما يقرب من 2000 جندي أميركي في الشمال السوري لن يتاثر بهذه الضربات.

وأضاف المتحدث أن الهدف من هذه الضربات كان محدوداً باستهداف مراكز تصنيع وتخزين تلك الأسلحة، بحيث تشل قدرة النظام على استخدامها مرة أخرى.

إلا أن الجنرال ماكنزي اعترف في إيجاز آخر من #البنتاغون أن #النظام_السوري لا يزال يحتفظ ببقايا أسلحة كيمياوية، لكن استهدافها كان سيؤدي إلى قتل مدنيين نظراً لمواقع هذه المراكز وهي في مناطق آهلة بالسكان.

ويرى البعض أن على #واشنطن العمل الآن على آلية سياسية تنهي الحرب التي تدخل عامها الثامن. وقد هدد الرئيس ترمب النظام السوري بأن ضربات عسكرية جديدة تنتظره إذا قام باستخدام سلاح كيمياوي مره أخري.

ولم تستبعد الإدارة فرض عقوبات جديدة على داعمي النظام السوري وهما إيران وروسيا.