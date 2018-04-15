عبارة قالها بوش في 2003 وأعادها ترمب.. وأثارت الجدل

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد عن استخدامه عبارة "المهمة أنجزت" عقب الضربة التي نفذتها بلاده وفرنسا وبريطانيا على سوريا بعد الهجوم الكيمياوي على الغوطة الشرقية.

وذكّرت تلك العبارة فوراً بإعلان الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو #بوش السابق لأوانه الانتصار في الحرب في العراق حين وقف على حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" في الأول من أيار/مايو 2003 وخلفه لافتة كتب عليها "المهمة أنجزت".

وكرر #ترمب استخدام تلك العبارة في تغريدة السبت بعد الضربات على سوريا.

وقال "الضربة السورية تمت بشكل مثالي وبدقة عالية، والطريقة الوحيدة التي لجأت إليها وسائل الإعلام الكاذب لتشويهها هو استخدام عبارة (المهمة أنجزت)".

وقال في تغريدة الأحد "كنت أعلم بأنهم سيستغلون هذه العبارة، ولكنني شعرت بأنها عبارة عسكرية رائعة ويجب إحياؤها".

وقال مسؤولون في الجيش الأميركي إن الضربات الجوية ضربت "قلب" مرافق الأسلحة الكيمياوية في #سوريا.