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ترمب يهاجم كومي بعنف قبيل نشر مذكراته

المصدر: واشنطن - رويترز
ترمب وكومي
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كال الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب سلسلة جديدة من الشتائم للمدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي #جيمس_كومي، الأحد، رافضا اتهامات يسردها كومي في كتاب من المقرر نشره هذا الأسبوع، وأصر على أنه لم يضغط على كومي قط ليدين له بالولاء.

وقال ترمب في واحدة من 5 تغريدات موجهة مباشرة لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي المقال: "المخادع جيمس كومي يفتقر للذكاء. سيُسجل اسمه كأسوأ مدير لمكتب التحقيقات الاتحادي في التاريخ إلى حد كبير".



ويأتي الهجوم الجديد لترمب في الوقت الذي تستعد فيه محطة (إيه.بي.سي نيوز) لبث مقابلة مع كومي ناقش فيها كتابه الذي يصدر الثلاثاء بعنوان: "ولاء أكبر: الحقيقة والأكاذيب والزعامة".

وأقال ترمب، كومي في مايو/أيار الماضي ليثير عاصفة في الوقت الذي كان فيه مكتب التحقيقات الاتحادي يجري تحقيقا حول احتمال وجود صلة بين حملة ترمب للرئاسة في 2016 وبين تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية. ونفت روسيا التدخل في الانتخابات، كما نفى ترمب وجود أي تواطؤ أو أنشطة غير ملائمة.



وكتب كومي في مذكراته أن ترمب ضغط عليه في اجتماع خاص ليدين له بالولاء. وقال ترمب على تويتر: "لم أطلب من كومي قط الولاء الشخصي. لم أكن أعرف هذا الشخص تقريبا. هذه واحدة أخرى من أكاذيبه الكثيرة. إن (مذكراته) تهدف إلى خدمة مصالحه الشخصية وهي كاذبة".

كلمات دالّة

#دونالد ترمب, #جيمس كومي

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