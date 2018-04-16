ترمب يهاجم كومي بعنف قبيل نشر مذكراته

كال الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب سلسلة جديدة من الشتائم للمدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي #جيمس_كومي، الأحد، رافضا اتهامات يسردها كومي في كتاب من المقرر نشره هذا الأسبوع، وأصر على أنه لم يضغط على كومي قط ليدين له بالولاء.



وقال ترمب في واحدة من 5 تغريدات موجهة مباشرة لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي المقال: "المخادع جيمس كومي يفتقر للذكاء. سيُسجل اسمه كأسوأ مدير لمكتب التحقيقات الاتحادي في التاريخ إلى حد كبير".

Slippery James Comey, a man who always ends up badly and out of whack (he is not smart!), will go down as the WORST FBI Director in history, by far! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2018





ويأتي الهجوم الجديد لترمب في الوقت الذي تستعد فيه محطة (إيه.بي.سي نيوز) لبث مقابلة مع كومي ناقش فيها كتابه الذي يصدر الثلاثاء بعنوان: "ولاء أكبر: الحقيقة والأكاذيب والزعامة".



وأقال ترمب، كومي في مايو/أيار الماضي ليثير عاصفة في الوقت الذي كان فيه مكتب التحقيقات الاتحادي يجري تحقيقا حول احتمال وجود صلة بين حملة ترمب للرئاسة في 2016 وبين تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية. ونفت روسيا التدخل في الانتخابات، كما نفى ترمب وجود أي تواطؤ أو أنشطة غير ملائمة.

I never asked Comey for Personal Loyalty. I hardly even knew this guy. Just another of his many lies. His “memos” are self serving and FAKE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2018





وكتب كومي في مذكراته أن ترمب ضغط عليه في اجتماع خاص ليدين له بالولاء. وقال ترمب على تويتر: "لم أطلب من كومي قط الولاء الشخصي. لم أكن أعرف هذا الشخص تقريبا. هذه واحدة أخرى من أكاذيبه الكثيرة. إن (مذكراته) تهدف إلى خدمة مصالحه الشخصية وهي كاذبة".