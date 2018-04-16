رغم ضرباته للنظام السوري.. ترمب لا يزال يرغب بسحب قواته

قالت المتحدثة باسم #البيت_الأبيض، سارة ساندرز، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب لا يزال يرغب في سحب القوات الأميركية من سوريا، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا. يأتي ذلك بعد يومين من قصف الحلفاء الغربيين أهدافا للنظام السوري بسبب ما يعتقد أنه هجوم كيمياوي.

وقالت ساندرز في تصريحات للصحافيين المرافقين لترمب إلى ميامي إن الرئيس لا يزال مستعدا أيضا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين، لكنها أشارت إلى أنه لا يوجد أي اجتماع وشيك.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، الاثنين، إن الحرب السورية ستستمر بشكلها المروع والبائس. وأضاف "لكن الضربات الجوية أوضحت أن العالم فرغ صبره من الهجمات الكيمياوية".

وأضاف أن الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سوريا لن تغير مسار الحرب، ولكنها كانت طريقة لإظهار أن العالم فرغ صبره من الهجمات الكيمياوية.

وتابع قائلا للصحافيين عند وصوله لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي "من المهم جدا التشديد على أنها ليست محاولة لتغيير دفة الحرب في سوريا أو لتغيير النظام".