نحو رئاسة ثانية.. حملة إعادة انتخاب ترمب تتقدم

كشفت الحملة التي تسعى لإعادة انتخاب الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، الأحد، أنها جمعت 10 ملايين دولار في الربع الأول من العام الحالي مما يرفع إجمالي ما جمع من أموال لإعادة انتخاب الرئيس إلى 28 مليون دولار.

واختار ترمب، على غير عادة سابقيه من الرؤساء الأميركيين، البدء بنشاط في جمع التبرعات في وقت مبكر من فترته الأولى. ويمكن لترمب أن يستخدم جزءا من هذه الأموال التي جمعها بالفعل في مساعدة رفاقه #الجمهوريين في #انتخابات_التجديد_النصفي لأعضاء #الكونغرس خلال نوفمبر/ تشرين الثاني.

وإضافة لتمويل حملة إعادة انتخابه، جمع ترمب أيضا أموالا للجهود المشتركة مع اللجنة الوطنية الجمهورية التي تستخدم هذه الأموال لمساعدة المرشحين الجمهوريين.

وكانت حملة إعادة انتخاب ترمب قد أنهت عام 2017 بجمع 22 مليون دولار.

وسجل ترمب طلب إعادة انتخابه في نفس اليوم الذي تولى فيه منصب الرئاسة في خطوة استثنائية. وفي العادة ينتظر الرؤساء إلى ما بعد ثاني عام لهم في المنصب لبدء حملات إعادة انتخابهم.

وسوف يخوض ترمب انتخابات الرئاسة للفوز بفترة ثانية في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020.