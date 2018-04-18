المحكمة العليا الأميركية تمنع ترحيل مهاجرين مدانين في جرائم

قالت #المحكمة_العليا_الأميركية الثلاثاء إن مادة في القانون الأميركي تشترط ترحيل المهاجرين المدانين في جرائم عنف تنطوي على غموض على نحو غير دستوري في قرار قد يعيق قدرة إدارة الرئيس #دونالد_ترمب على تعزيز ترحيل المهاجرين الذين لهم سجلات جنائية.

وأبطلت المحكمة، في القرار الذي أجيز بموافقة 5 أعضاء واعتراض 4، المادة المدرجة بقانون الهجرة والجنسية لتقف في صف لص مدان في #كاليفورنيا، يدعى جيمس جارسيا ديمايا، كان قد هاجر للولايات المتحدة بشكل قانوني من الفلبين.



ويمثل القرار، الذي صاغته القاضية إلينا كاجان، انتكاسة للإدارة الأميركية التي دافعت عن المادة خلال مداولات بالقضية في أكتوبر/تشرين الأول.



وكانت السلطات الاتحادية أمرت بترحيل ديمايا بعد إدانته في حادثي سطو على منزلين في كاليفورنيا عامي 2007 و2009.

