ترمب: أجرينا مباحثات مباشرة رفيعة مع كوريا الشمالية

أكد الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، الثلاثاء، أن محادثات مباشرة "على مستويات رفيعة جدا" جرت بين #واشنطن و #بيونغ_يانغ، معتبرا أن هناك "فرصة كبيرة" لحل الأزمة الكورية الشمالية خلال قمته المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في "اوائل حزيران/يونيو أو قبل ذلك".

وقال ترمب للصحافيين أثناء استضافته رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في منتجع مارا لاغو في فلوريدا إن "هناك فرصة كبيرة لحل مشكلة عالمية".

وأضاف: "أجرينا محادثات على مستويات رفيعة جدا مع كوريا الشمالية".

وأوضح ترمب أن القمة المرتقبة بينه وبين كيم ستجري "في أوائل حزيران/يونيو أو قبل ذلك"، وأن هناك "خمسة أماكن قيد الدرس" سيتم اختيار أحدها لاحتضان هذه القمة التاريخية.