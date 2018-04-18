ترمب: بومبيو التقى كيم سراً ببيونغ يانغ

قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، اليوم الأربعاء، إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية ( #سي_آي_إيه ) مايك #بومبيو التقى #الزعيم_الكوري_الشمالي #كيم_جونغ_اون أثناء زيارة سرية إلى بيونغ يانغ قبل قمة مرتقبة بينهما مطلع يونيو.

وغرد ترمب على تويتر قائلا "التقى مايك بومبيو كيم جونغ اون في كوريا الشمالية الأسبوع الماضي. كان اللقاء سلساً جداً وبُنيت علاقة جيدة. يجري العمل على تفاصيل القمة. #نزع_السلاح_النووي سيكون أمراً عظيماً للعالم، وكذلك لكوريا الشمالية".

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد كشفت الثلاثاء عن الزيارة التي قالت إنها جرت في نهاية الأسبوع الأول من نيسان/إبريل، وإنه كان ضمن الإعداد للقمة التاريخية، نقلا عن شخصين على اطلاع مباشر على الزيارة التي جرت بعد تعيين بومبيو وزيرا للخارجية.

وقال ترمب الثلاثاء في فلوريدا حيث استقبل رئيس وزراء اليابان شينزو آبي إنه "بارك" جهود الكوريتين لمناقشة إنهاء حالة الحرب بينهما. مضيفا أنه "حان الوقت لكي نتحدث ونحل المشكلات. هناك فرصة حقيقية لحل مشكلة عالمية. هذه ليست مشكلة الولايات المتحدة واليابان أو بلد آخر، هذه مشكلة يواجهها العالم".

ومن منزله الفخم في مارا لاغو تحدث ترمب عن محادثات "على أعلى مستوى" جرت مع زعيم كوريا الشمالية، وعن "خمسة أماكن" يمكن أن تعقد فيها القمة التاريخية في بداية حزيران/يونيو "إذا سارت الأمور على خير".