واشنطن:النظام السوري مسؤول عن تأخير وصول المحققين لدوما

حمّلت واشنطن، اليوم الأربعاء، النظام السوري مسؤولية تأخير وصول المحققين الدوليين إلى دوما.

وذكر وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، أن النظام السوري مسؤول عن تأخر وصول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية إلى مواقع بمدينة دوما يشتبه بأنها تعرضت لهجوم كيمياوي، وهي استراتيجية سبق لها استخدامها.

وقال ماتيس "نحن على دراية تامة بالتأخير الذي فرضه النظام على ذلك الوفد، لكننا أيضا نعلم تمام العلم الطريقة التي عملوا بها من قبل وأخفوا ما فعلوه

باستخدام الأسلحة الكيمياوية".

وأضاف "بعبارة أخرى يستغلون التأجيل، بعد ضربة مثل تلك، لمحاولة إخفاء الأدلة قبل دخول فريق التحقيق. لذلك من المؤسف أنهم تأخروا".

أفادت مصادر مطلعة في وقت سابق أن مفتشي الأسلحة الكيمياوية أجّلوا زيارتهم لموقع هجوم بأسلحة كيمياوية في دوما السورية الأربعاء، بعد أن أبلغ فريق أمني تابع للأمم المتحدة عن إطلاق نار في الموقع أمس.

وتعرض الفريق لإطلاق نار خلال قيامه الثلاثاء بمهمة استطلاعية في دوما، وذلك قبل انتشار مفتشين يحققون حول هجوم كيمياوي في المدينة، وفق ما أعلن مسؤول أممي الأربعاء.