مدير المخابرات الأميركية يلتقي سراً زعيم كوريا الشمالية

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الثلاثاء، أن مدير وكالة المخابرات الأميركية، #مايك_بومبيو، سافر إلى #بيونغ_يانغ والتقى الزعيم الكوري الشمالي، #كيم_جونج_أون، في زيارة سرية تحضيرا لقمة مرتقبة بين الأخير والرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب.

وقالت الصحيفة إن الرحلة، التي أحيطت بسرية بالغة، جاءت خلال عطلة عيد الفصح.

وأعلن ترمب، الثلاثاء، أن أميركا أجرت مباحثات مباشرة رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية دون أن يفصح عن التفاصيل.

ويحظى بومبيو بثقة ترمب، وعينه الأخير في منصب وزير الخارجية، ولم يقر الكونغرس بعد القرار.

وثارت في وقت سابق تقارير في الإعلام الأميركي عن اتصالات سرية رفيعة المستوى بين واشنطن وبيونغ يانغ، ولكنها كانت تفتقر إلى التفاصيل.

وصرح الرئيس الأميركي، الثلاثاء، بأنه يجري حاليا اختيار موقع القمة المرتقبة من بين 5 أماكن مرشحة، مشيرا إلى أن القمة التاريخية قد تنعقد في أوائل يونيو/حزيران أو قبل ذلك.