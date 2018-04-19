أستاذة جامعية من أصل عربي "تبتهج" بوفاة باربرا بوش

شنت أستاذة جامعية أميركية من أصل عربي هجوماً شنيعاً على سيدة أميركا الأولى سابقاً، #باربرا_بوش، عقب رحيلها الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 92 عاماً.

وهددت جامعة فرينسو، سادس أكبر مدينة في ولاية كاليفورنيا، بطرد الأستاذة الجامعية التي هاجمت المتوفاة وعائلتها.

وبطلة القصة هي #رندا_جرار، وتعمل أستاذة جامعية للغة الإنجليزية في جامعة فرينسو، وإلى جانب ذلك، هي أديبة وروائية ومترجمة. وجرار من أصول فلسطينية، ونشأت في الكويت ومصر، قبل أن تهاجر إلى الولايات المتحدة عام 1991.

وحصلت كتاباتها القصصية على عدة جوائز منها جائزة "هوبوود" وجائزة "غوزلينغ" والجائزة العربية الأميركية للكتاب. وكان لروايتها الأولى "خارطة الوطن"، المكتوبة بالإنجليزية، شهرة واسعة، ونُشرت بست لغات.

وتوفيت باربرا زوجة الرئيس الأميركي الأسبق جورج #بوش، ووالدة الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش، الثلاثاء الماضي، وكانت تحظى باحترام وتقدير كبيرين في الأوساط الأميركية.

واندفعت الروائية الحاملة للجوائز إلى "توتير"، بعد ساعة من إعلان الخبر، لتكتب سلسلة من التغريدات أثارت غضب بعض الأميركيين ووضعت الجامعة التي تعمل بها في موقف محرج.

وقالت جرار عن باربرا في تغريدة إنها "عنصرية كريمة وذكية ورائعة، وشاركت مع زوجها في تربية مجرم حرب"، ويبدو أنها تقصد بالأخير ابنها الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش ودوره في حرب العراق، نقلاً عن موقع "فوكس نيوز".

وأعربت الأستاذة الجامعة عن سعادتها "بموت الساحرة" في إشارة إلى سيدة أميركا الأولى سابقا. وأكدت أنها "تترقب رحيل باقي أفراد أسرة بوش".

وتحدت الروائية والأستاذة الجامعية أن تتعرض للفصل، وغردت: "أعمل أستاذة جامعية، ودخلي 100 ألف سنوياً من عملي، ولن يفصلني أحد. سيظل الآخرون راغبين في الاستماع إلى ما أقول".

وفي وقت لاحق، وتحت وطأة الانتقادات، حوّلت حسابها على "توتير" من عام إلى خاص.

وتحقق جامعة فريسنو التابعة لجامعة ولاية كاليفورنيا الأميركية في تغريدات جرار. وأشارت المسؤولة في الجامعة، لينيت زيليزني، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إلى أن تعليقات الأستاذة الجامعية "غير محترمة"، مؤكدة أن الجامعة تتعامل مع الموقف "بجدية بالغة".

وانتقد رئيس الجامعة، جوزيف كاسترو، تعليقات جرار التي ذكر أنها تثير "بواعث قلق عميقة"، موضحاً أن تلك التعليقات تعبر عن رأي خاص.

وفي بيان، قدم رئيس الجامعة "تعازيه الحارة لأسرة بوش على فقدان السيدة الأولى السابقة، باربرا".