شاهد هذا الفيديو الذي أغضب ملايين الأميركيين

أثارت واقعة غريبة، قامت روبن براون، مسؤولة الشؤون العامة في الحرس الوطني في ولاية تينيسي الأميركية، عندما قامت بتأدية قسم تجديد التطوع بالخدمة العسكرية الأسبوع الماضي باستخدام دمية ديناصور غضب العسكريين والمواطنين الأميركيين.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، قصة براون مع رئيسها في العمل الذي حبس ضحكته عند رؤيته للدمية، ولم يبدِ أي اعتراض تجاه هذا التصرف غير المفهوم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الغريب، الذي شاهده نحو 2.4 مليون أميركي على "فيسبوك".

وقدمت براون استقالتها من وظيفتها كما تم إلزام العقيد بالتقاعد، وفقاً لما ذكره الميجور جنرال تيري هاستون، الجنرال المساعد في الحرس الوطني في تينيسي.