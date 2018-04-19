هذا ما ناقشه مدير "سي أي إيه" مع زعيم كوريا الشمالية

أثار مايك #بومبيو، مدير وكالة المخابرات المركزية #سي_آي_إيه، محنة ثلاثة مواطنين أميركيين محتجزين في كوريا الشمالية خلال اجتماعه في وقت سابق هذا الشهر مع زعيم البلاد كيم يونغ أون، وفقا لمسؤول بارز في البيت الأبيض تحدث لوكالة "أسوشيتد برس" شريطة عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بمناقشة هذه القضية.

وخلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قال الرئيس دونالد ترمب إن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تتفاوضان من أجل إطلاق سراح الأميركيين الـ3. وأضاف: "نحن نبذل قصارى جهدنا في هذا الشأن".

وذكر المسؤول في البيت الأبيض أن ترمب يأمل في الإفراج عنهم قريباً.

وأعرب ترمب عن اعتقاده بأن ثمة "فرصة جيدة للقيام بذلك" خلال محادثاته المحتملة مع #كيم_يونغ_أون.

كما تعهد ترمب بالضغط على كيم لتحرير يابانيين مختطفين في #كوريا_الشمالية.

واعتبر ترمب أن بومبيو عقد اجتماعا "رائعا" وتم "بسلاسة" مع الزعيم الكوري وقد اتفقا جيداً وتم بناء "علاقة جيدة" بين الطرفين.